Китай начал тестирование беспилотных танков

2018-03-21 11:10 | www.apa.az | 8

Китай впервые показал по государственному телевидению свои беспилотные танки.

Как передает АПА, об этом пишет во вторник, 20 марта, китайское издание Global Times.

Речь идет о модернизированных и оснащенных искусственным интеллектом танках "Типа 59", созданных на основе советского Т-54 и выпускавшихся с пятидесятых по восьмидесятые годы.

По словам военных, Китаем было выпущено достаточное количество танков для подобной модернизации, и они до сих пор находятся в хорошем техническом состоянии. Однако, как подчеркивает Global Times, "до того момента, когда беспилотные танки смогут сравниться по боевой мощи с классическими моделями, предстоит решить немало технических проблем".