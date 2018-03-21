Завтра в Баку до 16 градусов тепла

2018-03-21 11:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Ветер южный, временами усиливающийся.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью будет 6-8, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит762 мм ртутного столба, относительная влажность 65-75 процентов.