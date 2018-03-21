Amazon обогнал Alphabet и стал второй по капитализации компанией мира

2018-03-21 11:43 | www.trend.az | 9

Интернет-ритейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по размеру капитализации компанией в мире, передает Интерфакс со ссылкой на The Financial Times.

Котировки акций Alphabet снизились за день на 0,2 процента, в то время как бумаги Amazon подорожали на 2,7 процента.

В результате рыночная стоимость Amazon составляет сейчас $768 млрд против $761 млрд у Alphabet. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $889 млрд.