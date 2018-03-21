В Бельгии из-за кражи медного кабеля прервано движение поездов

2018-03-21 12:08 | www.trend.az | 8

График движения пассажирских электропоездов, курсирующих между городом Турне и Брюсселем, оказался сорван в cреду утром в результате кражи нескольких сотен метров медного кабеля, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Premiere.

В последние годы в странах Западной Европы возросло число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Восточной Европы.