При взрыве около университета в Кабуле погибли три человека

2018-03-21 12:23 | www.apa.az | 8
Три человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана.
Как передает АПА, об этом сообщает агентство Пажвак.
Взрыв произошел в среду во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.
По информации агентства Khaama Press, согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Как сообщает телеканал Tolo News, на место взрыва прибывают машины скорой помощи. Район происшествия был оцеплен силами безопасности.