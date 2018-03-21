Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию

2018-03-21 12:23 | www.trend.az | 8

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Программой визита запланированы официальные переговоры с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили также обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе.

По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.

Кроме того, планируются встречи Президента Беларуси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.