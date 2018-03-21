AFP: Саркози вернулся в Нантер для дачи показаний

2018-03-21 12:32 | www.apa.az | 8

Экс-президент Франции Николя Саркози, заключенный во вторник под стражу для проведения допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года, в среду вернулся в Нантер для продолжения дачи показаний.

Как передает АПА, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Минувшую ночь Саркози провел в своем доме, расположенном в 16-м округе Парижа. По данным агентства, автомобиль бывшего президента Франции прибыл в Нантер, где располагается офис Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, около 08:00 по парижскому времени. Согласно французским законам, задержание Саркози может продлиться 48 часов, после чего ему либо должны предъявить обвинения, либо же выпустят без предъявления обвинений.

Николя Саркози был задержан полицией во вторник и препровожден на допрос вместе с одним из своих ближайших помощников Брисом Ортефё, занимавшим во времена его президентства ряд ключевых министерских постов.

Саркози уже ранее задерживали на продолжительный срок для дачи показаний по подозрению о нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Лилиан Беттанкур, владелицей корпорации L'Oreal. По данному делу подозрения с него были в дальнейшем сняты.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу "Евроньюс" потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

В рамках расследования нелегального получения средств со стороны Ливии Саркози задерживается для дачи показаний впервые. Следствие по данному делу было начато пять лет назад. Следователи располагают показаниями посредника, который утверждает, что передал представителям Саркози "несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии". По данным СМИ, речи идет не менее чем о €5 млн.