При теракте в Кабуле погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-03-21 12:46 | www.apa.az | 8

При теракте в Кабуле погибли 26 человек, заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.

Еще 18 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о трех погибших и десяти раненых.

Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования наступления весны и нового года — Навруза. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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Три человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Пажвак.

Взрыв произошел в среду во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.

По информации агентства Khaama Press, согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщает телеканал Tolo News, на место взрыва прибывают машины скорой помощи. Район происшествия был оцеплен силами безопасности.