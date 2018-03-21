В России обстреляли машину депутата – ФОТО

2018-03-21 12:47 | www.oxu.az | 8

Неизвестные в Краснодарском крае обстреляли машину, в которой находился депутат Туапсинского районного совета Артур Подольский.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает старший помощник руководителя краевого следственного управления Следственного комитета РФ.

«Неизвестный выстрелил не менее трех раз по машине, которой управлял депутат. Две пули задели Подольского по касательной, он был госпитализирован и в настоящее время находится на обследовании в Краснодаре», – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он добавил, что несколько месяцев назад было совершено покушение на брата депутата – предпринимателя Тимура Подольского. В декабре прошлого года в него выстрелили в одной из гостиниц, он был ранен.