С 2019 года в Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха

2018-03-21 13:08 | www.trend.az | 10

Сан-Франциско стал крупнейшим городом в США, в котором официально введен запрет на продажу меха животных, передает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

По данным издания, Наблюдательный совет города (орган местного самоуправления) единогласно проголосовал за введение такого запрета, вступающего в силу в будущем году. Согласно этому постановлению, торговцам мехами предоставлено время до 1 января 2020 года для продажи имеющихся у них запасов изделий, включая отороченные мехом пальто и перчатки.

Инициаторами запрета ранее выступили несколько правозащитных организаций, заявивших о несовместимости торговли шкурами убитых животных с поддерживаемыми городом призывами к гуманному обращению с "братьями нашими меньшими". Активисты отметили, что ежегодно в мире из-за меха убивают более 50 млн животных, большая часть которых выращивается на фермах "в ужасных условиях".

Торговцы меховыми изделиями в Сан-Франциско, как отметила газета, выразили свое несогласие с принятым постановлением, указав на то, что Наблюдательный совет не в праве единолично принимать такие решения, затрагивающие интересы очень многих людей.