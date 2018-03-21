Гянджинский автомобильный завод выходит на рынок Турции (ФОТО)

2018-03-21 13:36 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Гянджинский автомобильный завод в рамках проекта производства экспортоориентированной продукции и технологий, выхода на рынки третьих стран и строительства завода в Турции принял участие в выставке Konya Tarım Fuarı 2018.

Этот проект реализуется совместно с Минским тракторным заводом и предполагает производство и продажу на турецком рынке тракторов «Беларус».

Как сказал глава производственного объединения (ПО) "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Фатиев, сегодня предприятие вносит свой вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана, который является одним из основных направлений развития экономики страны, о чем неоднократно заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Наряду с обеспечением внутреннего спроса на сельскохозяйственную технику и открытием новых рабочих мест, завод продолжает расширение географии продаж за счет производства экспортоориентированой продукции и открытия нового предприятия в Турции.

Как сообщили Trend на предприятии, участие в выставке наряду с высоким интересом участников (только в первый день стенд компании посетили около 1000 человек), также позволило провести дополнительные маркетинговые исследования. Они показали, что трактора «Беларус» имеют большие перспективы на турецком рынке как с точки зрения качества, так и цены.

В конце прошлого года Гянджинский и Минский заводы подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, которое открыло для азербайджанского предприятия возможности создания производства в Турции.