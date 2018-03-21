Google купил новый офис за два миллиарда долларов

2018-03-21 13:43 | www.oxu.az | 8

Американская корпорация Google закрыла сделку по приобретению у инвестиционной компании Jamestown многофункционального комплекса Chelsea Market в центре Нью-Йорка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в пресс-релизе Jamestown, опубликованном на сайте Business Wire.

Объект общей площадью более 100 тысяч квадратных метров обошелся интернет-гиганту в 2,4 миллиарда долларов.

В состав комплекса входит продуктовый рынок, который ежемесячно посещают порядка 500 тысяч человек.