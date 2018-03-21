Сбившего сотрудника ГИБДД уроженца Азербайджана задержали на востоке Москвы

2018-03-21 13:49 | www.apa.az | 8

Сбивший сотрудника ГИБДД уроженец Азербайджана задержан на востоке Москвы.

Как передает АПА, об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

"Вечером 18 марта по адресу: Щелковское шоссе д. 36 был задержан уроженец Азербайджана, совершивший наезд на сотрудника ГИБДД", - рассказал источник. Он добавил, что мужчина взят под стражу, а по факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")

По словам источника 18 марта по адресу: Комсомольская площадь д. 2А сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Hyundai Solaris для проверки документов. Водитель согласился проехать до отделения полиции на своем автомобиле в сопровождении сотрудника ГИБДД, однако вскоре попытался скрыться. Полицейский вышел из патрульной машины и попытался остановить нарушителя, но был сбит водителем, который провез его на капоте порядка 500 м, после чего злоумышленник резко затормозил, а полицейский упал и повредил себе кисти рук. Нарушитель скрылся, но позже в ходе преследования был задержан сотрудниками полиции на востоке Москвы.