Планируется открытие авиарейса Баку-Махачкала

2018-03-21 14:40 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В связи с Чемпионатом Европы по трем стилям борьбы в 2018 году, который пройдет в Дагестане, планируется открытие авиарейса Баку (Азербайджан) –Уйташ (Махачкала), сообщает в среду министерство транспорта, энергетики и связи Дагестана.



Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) на заседании в Париже утвердило российский город Каспийск (Республика Дагестан) местом проведения Чемпионата Европы по трем стилям борьбы в 2018 году, который пройдет в период с 26 апреля по 6 мая 2018 года.



«Впервые в истории, Дагестан примет Чемпионат Европы по данному виду спорта. Ожидается приезд в республику большого количества болельщиков данного вида спорта и туристов. В этой связи, министерством совместно с российскими авиакомпаниями, осуществляющими авиаперевозки через аэропорт Махачкала, прорабатывается возможность организации дополнительных авиарейсов в период проведения соревнований из Стамбула и Баку в аэропорт Уйташ (Махачкала)", - сказал заместитель начальника управления транспорта Касум Магомедов.



Кроме того, по его словам, направлен запрос в представительство МИД России в Махачкале с просьбой обратиться в посольство Российской Федерации в Турции и Азербайджане об организации указанных авиарейсов с привлечением авиаперевозчиков указанных стран.



Оргкомитет по подготовке к чемпионату Европы по спортивной борьбе возглавляет временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев.

(Автор: Али Гасымов)

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