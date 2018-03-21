Азербайджан среди крупнейших покупателей украинского томатного сока

2018-03-21 14:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года Украина поставила в Азербайджан 222 тонны томатного сока на общую сумму 78 тысяч долларов, сообщает в среду Минагрополитики Украины.

В целом, по итогам 2017 года Украина поставила на внешние рынки 6,3 тысячи тонн томатного сока на 2,48 миллиона долларов, что на 24 процента больше, чем в 2016 году.

Почти половину этой товарной позиции было экспортировано в Беларусь (3,15 тысячи тонн на 1,1 миллиона долларов), еще 835 тонны на 315 тысячи долларов было экспортировано в Молдову.

Среди крупнейших покупателей украинского томатного сока в 2017 году: