Кабмин Украины решил прекратить экономическое сотрудничество с Россией

2018-03-21 14:50 | www.apa.az | 8

Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принято на заседании кабинета министров в среду.

Решение о разрыве программы экономического сотрудничества было принято без обсуждения. О его принятии сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Программа экономического сотрудничества с Россией была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других.

Ранее, поясняя необходимость прекращения действия данной программы, Гройсман заявлял, что дело в переориентации украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира.