В Японии представили поезд-пулю – ФОТО + ВИДЕО

2018-03-21 14:51 | www.oxu.az | 8

К летней Олимпиаде 2020 года в Токио многочисленных гостей ожидает приятный сюрприз.

Это новый скоростной поезд-пуля Shinkansen N700S (Supreme), который свяжет столицу с крупнейшими японскими городами,

Как передает Oxu.Az со ссылкой на segodnya.ua, поезд-пуля будет разгоняется до 300 км/ч, как и предшественник, однако вес его снижен на 11 тонн, что позволит потреблять меньше электроэнергии.

Состав будет иметь уже не 16 вагонов, а только 12. Однако повысится уровень комфорта, появится больше вариантов планировки салона.

Интересно, что первый поезд-пуля Shinkansen был запущен в Японии в 1964 году - к летним Олимпийским играм 1964 года. И вот, спустя более полувека, к Олимпиаде 2020 готовится очередной сюрприз.