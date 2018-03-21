В Туркменистане в честь Новруза подписан указ о помиловании

2018-03-21 14:53 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании по случаю Национального праздника весны - Новруз-байрамы, говорится в обнародованном документе.

Согласно указу, помилованные граждане страны освобождаются от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

Как отмечается, документ подписан руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплочённости туркменского общества и каждой семьи.