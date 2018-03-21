Число жертв теракта в Кабуле возросло до 29 - ОБНОВЛЕНО

2018-03-21 15:15 | www.apa.az | 8
Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали при взрыве в Кабуле.
Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель минздрава Афганистана.
Ранее сообщалось о 26 погибших и 18 раненых.
Как заявил агентству представитель МВД страны Нусра Рахими, теракт произошел в районе Али Абад перед входом в университет Кабула. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза.
***
12.46
При теракте в Кабуле погибли 26 человек.
Как передает АПА, об этом заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.
Еще 18 человек получили ранения.
Ранее сообщалось о трех погибших и десяти раненых.
Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования наступления весны и нового года — Навруза. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
***
12.23
Три человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана.
Как передает АПА, об этом сообщает агентство Пажвак.
Взрыв произошел в среду во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.
По информации агентства Khaama Press, согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Как сообщает телеканал Tolo News, на место взрыва прибывают машины скорой помощи. Район происшествия был оцеплен силами безопасности.