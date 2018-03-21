Число жертв теракта в Кабуле возросло до 29 - ОБНОВЛЕНО

2018-03-21 15:15 | www.apa.az | 8

Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали при взрыве в Кабуле.

Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель минздрава Афганистана.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 18 раненых.

Как заявил агентству представитель МВД страны Нусра Рахими, теракт произошел в районе Али Абад перед входом в университет Кабула. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза.

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12.46

При теракте в Кабуле погибли 26 человек.

Как передает АПА, об этом заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.

Еще 18 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о трех погибших и десяти раненых.

Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования наступления весны и нового года — Навруза. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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12.23

Три человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Пажвак.

Взрыв произошел в среду во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.

По информации агентства Khaama Press, согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщает телеканал Tolo News, на место взрыва прибывают машины скорой помощи. Район происшествия был оцеплен силами безопасности.