Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 16 школ модульного типа

2018-03-21 15:25 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Лянкяранском, Лерикском и Астаринском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 16 школ модульного типа на 860 ученических мест в Лянкяранском, Лерикском и Астаринском районах из госбюджета министерству образования будет выделено 4,942 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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