Начальник Генштаба ВС РФ и главком ОВС НАТО договорились о встрече

2018-03-21 15:51 | www.apa.az | 9

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти договорились о личной встрече в телефонном разговоре.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти <...> Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи", - сообщили в Минобороны.