Герасимов и главком ОВС НАТО договорились о встрече

2018-03-21 16:27 | www.oxu.az | 9

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти договорились о личной встрече в телефонном разговоре.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в среду в Минобороны РФ.

«21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти. Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи», - сообщили в Минобороны.