Теракт на празднованиях Новруза: 29 убитых – ОБНОВЛЕНО

2018-03-21 16:35 | www.oxu.az | 11

Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали при взрыве в Кабуле.

Как заявил агентству представитель МВД страны Нусра Рахими, теракт произошел в районе Али Абад перед входом в университет Кабула.

Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года – Навруза.

14.22

При теракте в Кабуле погибли 26 человек.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.

Еще 18 человек получили ранения.

Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования наступления весны и нового года – Навруза. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.