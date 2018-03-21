Теракт на празднованиях Новруза: 29 убитых – ОБНОВЛЕНО

2018-03-21 16:35 | www.oxu.az | 11
Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали при взрыве в Кабуле.
Как заявил агентству представитель МВД страны Нусра Рахими, теракт произошел в районе Али Абад перед входом в университет Кабула.
Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года – Навруза.
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При теракте в Кабуле погибли 26 человек.
Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.
Еще 18 человек получили ранения.
Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования наступления весны и нового года – Навруза. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.