В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

2018-03-21 16:53 | www.apa.az | 9

В парламенте самопровозглашенной республики Косово депутаты от оппозиции в среду распылили слезоточивый газ, чтобы сорвать утверждение соглашения о признании линии госграницы с Черногорией 2015 года.

Как сообщает АПА, об этом передает Радио и телевидение Косово (РТК).

В феврале косовское заксобрание в очередной раз не смогло собрать необходимые 80 из 120 голосов для утверждения документа. Заседание по вопросу демаркации с Черногорией было перенесено. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал в конце февраля парламент самопровозглашенной республики ратифицировать соглашение о госгранице с Черногорией, что Брюссель считает обязательным условием для либерализации визового режима для косоваров.

"Через несколько мгновений после начала заседания парламента Косово, на котором должен был быть принят законопроект о Соглашении о демаркации с Черногорией, распылен слезоточивый газ. Депутаты вышли из зала заседаний, ожидается, что работа будет продолжена после того, как газ рассеется", — передает телеканал.

По данным СМИ, газ распылили депутаты радикального оппозиционного движения "Самоопределение".