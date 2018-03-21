В Германии запретили водить автомобиль в никабе

2018-03-21 17:10 | www.oxu.az | 8

В Германии запрещено носить закрывающие лицо головные уборы тем, кто находится за рулем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Eadaily, это правило подтвердил Федеральный конституционный суд Германии, отвечая на обращение мусульманки, которая сочла, что запрет нарушает ее право на свободу вероисповедания.

Обратившаяся в суд женщина уже семь лет подряд носит никаб и из-за запрета на подобные закрывающие лицо головные уборы не смогла окончить автошколу. Мусульманка утверждала, что ей – проживающей в сельской местности матери-одиночке – необходимы водительские права, а отказаться от никаба за рулем она не может.

Однако суд счел аргументацию женщину недостаточной, пояснив, что запрет на закрывающие лицо головные уборы за рулем служит для установления личности водителя в случае нарушения правил дорожного движения. Кроме того, подобные головные уборы могут мешать водителю видеть других участников движения.