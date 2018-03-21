"Трансмашхолдинг" оправил первый состав поездов «Москва» в Азербайджан

2018-03-21 17:50 | www.apa.az | 6

С площадки ОАО "Метровагонмаш", входящего в состав ЗАО "Трансмашхолдинг", отправлен первый состав модели 81-765/766 «Москва», сообщает Дирекция по внешним связям ЗАО "Трансмашхолдинг".

Как передает АПА со ссылкой на gudok.ru, lоговор на поставку двух пятивагонных составов новейших поездов серии "Москва" был подписан 16 февраля 2018 года.

Второй состав планируется изготовить и передать заказчику в апреле этого года. В каждом составе два головныx и три промежуточных моторных вагона. Срок службы поездов - 31 год.

Все вагоны имеют расширенные дверные проемы и сквозной проход через весь поезд. Также они располагают новой системой светового оповещения на открытие и закрытие дверей и обладают широким рядом инноваций. Они работают на современном асинхронном тяговом приводе, имеют шумо- и теплоизоляцию, системы кондиционирования и вентиляции, оснащаются розетками для зарядок электронных устройств пассажиров, а также располагают отдельными площадками для колясок и велосипедов.

Для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

ОАО "Метровагонмаш" поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. Здесь эксплуатируются 280 вагонов метро производства «Метровагонмаш». Предыдущая поставка в Азербайджан состоялась в 2015 году.