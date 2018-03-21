Али Гасанов: Обеспечивать свою комфортную жизнь, ругая Азербайджан, значит потерять человеческий облик (версия 4)

2018-03-21 17:50 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Обеспечивать свою комфортную жизнь, ругая Азербайджан, значит потерять человеческий облик. Об этом в среду на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«В своем выступлении на VII съезде журналистов Азербайджана и неделю назад в статусе, которым поделился в Facebook, я призвал некоторых наших соотечественников, проживающих за рубежом, относиться с уважением к нашим национально-духовным ценностям, государственным символам и, извлекая уроки из положительных примеров стран, в которых они проживают не демонстрировать ложь, шантаж, неэтичное и безнравственное поведение в отношении оппонентов. Моей целью с одной стороны являлось устранение безнравственных методов борьбы, которые были начаты и постепенно расширяются со стороны лиц, вовлеченных в политическую борьбу в последнее время, а с другой стороны - убеждение лиц, проявляющих неэтичное поведение, в том, что подобные действия не принесут никому чести и они заработают ненависть народа», - сказал Али Гасанов.

Помощник президента добавил, что он верит в то, что в характере и поведении каждого человека есть доброе начало и хочет уверить в том, что любое чувство злобы, возникшее из-за этого или других сторонних влияний, личных или политических неудач не может быть причиной для того, чтобы азербайджанцы стали врагом своего же государства.

«После распространения моего обращения я ожидал, присоединения внутренней оппозиции и активистов диаспор за рубежом к этой полемике с тем, чтобы обсудить пути устранения сложившегося ненормального явления. Но сегодня с чувством глубокого сожаления вынужден отметить, что эти "люди" ведут грязную кампанию против азербайджанского государства, правительства, отдельных лиц, в том числе лично Президента и меня, как его помощника, еще раз продемонстрировав не только то, что у них нет культуры полемики, но и то, что они очень далеки от норм нравственности и воспитания. С полной ответственностью заявляю, что, никем и никогда из работников сферы, за которое я отвечаю, не использовался лексикон, который может затронуть честь и достоинство, национально-гражданское достоинство своего оппонента и всегда жестко осуждали такие действия. Мы всегда были открыты для цивилизованной полемики с любым человеком, политической структурой и силой и сегодня готовы к этому. Видимо, ожидание от видади искендерли, исы садыгова, эльшада абдуллаева, у которых понятие воспитанности и чести даже ниже плинтуса, чудесной трансформации за короткий период было зря», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента еще раз повторил, что люди говорят не только на языке, котором они знают, но и на языке культурно-духовных качеств, которыми они обладают.



«Какова сущность человека, таково и поведение и лексикон... Еще раз, но в этот раз в адресной форме, довожу до внимания тех, у кого низкая сущность, мысль, которую я озвучил на последнем съезде журналистов: не делайте другим то, что не позволяете делать себе! Каждый человек, охраняющий честь своей семьи, не будет оскорблять семью другого! Не будет использовать в отношении других непристойные выражения, которые не позволит использовать в отношении себя! Конечно, сейчас мы тоже, как одна часть мира, живем в условиях виртуальной информации, свободного интернета и демократии. Политическая борьба идет и будет продолжена и впредь. Избежать социальных сетей невозможно и видно, что в будущем тоже не сможем избежать. Но нельзя забывать, что мы - азербайджанцы и у нас есть свои обычаи и традиции, свои понятия морали и чести», - сказал помощник Президента.

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