В России 13-летняя девочка открыла стрельбу из пистолета

2018-03-21 18:21 | www.oxu.az | 7

В инциденте со стрельбой в Курганской области участвовали две школьницы, об этом рассказала руководитель пресс-службы горадминистрации Тамара Петкова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается, утром одна из учениц седьмого класса пронесла в школу пневматическое оружие, принадлежащее отцу.

«На уроке она отвлекла учителя, выйдя с ним из класса. После чего вторая школьница несколько раз выстрелила по одноклассникам», – сообщила Петкова.

Одному из мальчиков пуля задела голову, его доставили в больницу, но уже отпустили домой. Еще шестеро школьников не получили серьезных травм – у них синяки и ссадины.

По предварительной информации, у девочки был конфликт с мальчиками из класса. На учете в отделе по делам несовершеннолетних девочка не состояла.

Пострадавшим школьникам окажут психологическую помощь, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.