В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с делегацией СНГ

2018-03-21 18:52 | www.apa.az | 7

21 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с первым заместителем председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Виктором Гуминским, находящейся в нашей стране для наблюдения за выборами Президента Азербайджанской Республики, назначенными на 11 апреля 2018 года.

Как сообщили АПА в отделе медиа и общественных связей Секретариата Центральной избирательной комиссии, поприветствовав делегацию СНГ, всегда непосредственно участвующую в наблюдении на избирательными процессами в нашей стране, председатель Мазахир Панахов выразил удовлетворение встречей, проводимой в ЦИК накануне выборов. Председатель также отметил, что ЦИК, придающий особое значение взаимовыгодному сотрудничеству с международными организациями и различными их структурами, намерен и впредь продолжить эти отношения.

Выразив признательность за теплый прием, руководитель делегации Виктор Гуминский поинтересовался подготовкой к предстоящим выборам. Отвечая на вопросы, M.Панахов рассказал о реализуемых проектах для свободного, справедливого и прозрачного проведения выборов, имеющих важное значение в общественно-политической жизни нашей страны, и предстоящих шагах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, связанных с выборами, и других вопросах, представляющих взаимный интерес.