Гала-Карабах: Дорогою праздника Новруз (ФОТО)

2018-03-21 18:59 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Национального комитета ICOM Азербайджан, при организационной поддержке Азербайджанского музея ковра и Государственного историко-этнографического заповедника «Гала», а также при содействии Международного центра мугама в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» осуществлен интересный проект, посвященный празднику Новруз, сообщает Trend Life.

В рамках проекта сотрудницами Азербайджанского музея ковра и заповедника «Гала» были проведены мастер-классы по изготовлению шекербуры. Сотрудницы двух организаций, одетые в национальные костюмы, наглядно показали процесс приготовления шекербуры, были проведены обряды, связанные с праздником, сохранением традиций, прививанием любви и почтения к национальным ценностям. Гостям была представлена концертная программа молодых исполнителей мугама, лауреатов республиканских конкурсов Шафаг Будаговой, Фатимы Таирзаде и Назрин Джафарзаде.

По словам председателя Национального комитета ICOM Азербайджан Ширин Меликовой, главной целью данного мероприятия является сохранение и пропаганда национальных традиций и обычаев, возрождение забытых и передача их новому поколению.