В Сумгайыте в костре сгорел ученик 5-го класса

2018-03-21 19:33 | www.oxu.az | 6

В Сумгайыте ученик 5-го класса сгорел в костре, организованном в связи с Праздником Новруз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в квартале 30.

Житель города Айхан Гардашхан оглу Шарафханлы 2007 г.р. поскользнулся при попытке перепрыгнуть через костер во дворе в праздничный день. В результате он упал на костер.

Подросток был добавлен на станцию скорой помощи Сумгайыта с ожогами. Сообщается, что состояние 11-летнего Айхана тяжелое.

Факт расследуется.