Путин поздравил россиян с праздником Новруз

2018-03-21 19:39 | www.trend.az | 8

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян, отмечающих праздник Новруз, и пожелал им семейного благополучия и богатого урожая, передает ТАСС со ссылкой на на сайте Кремля.

"Пришедший из глубины веков, этот замечательный праздник является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов нашей страны и знаменует весеннее обновление природы, очищение души и начало новой жизни", - говорится в поздравлении.

Глава государства назвал отрадным сохранение древних традиций Новруза.