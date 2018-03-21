Эрдоган: Турция не остановится до полной ликвидации угрозы терроризма

2018-03-21 19:39 | www.apa.az | 7

С начала операции «Оливковая ветвь» нейтрализовано 3698 террористов.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал НТВ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в иракском районе Синджар уничтожено 38 террористов РКК.

"Если так будет продолжаться, мы пойдем дальше", - отметил Эрдоган.

Президент также сообщил, что имеют место различные инсинуации по поводу следующих целей операции, о которых Анкара не раз объявляла. "Говорят, что они [террористы] не покинут Мюнбич. Но у них даже нет права находиться в Мюнбиче", - отметил Эрдоган.

Президент отметил, что Турция не остановится до полной ликвидации террористической угрозы по ту сторону границы, главным образом из Мюнбича.

"Турция уже встала на этот путь, и нас никто не остановит", - отметил Эрдоган.

Глава государства также прокомментировал заявления, звучащие из Вашингтона в адрес Турции.

По его словам, президент США Дональд Трамп должен пресекать заявления в адрес Турции, которые уже переходят все границы.

"Те, кто делает заявления от имени Трампа, даже сами не понимают, о чем говорят", - подчеркнул Эрдоган.