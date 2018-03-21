Планируется открытие авиарейса Баку-Махачкала

2018-03-21 20:00 | www.oxu.az | 6

В связи с Чемпионатом Европы по трем стилям борьбы, который пройдет в 2018 году в Дагестане, планируется открытие авиарейса Баку (Азербайджан) –Уйташ (Махачкала).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на официальном сайте министерства транспорта, энергетики и связи Дагестана.

В информации отмечается, что Бюро объединенного мира борьбы (UWW) на заседании в Париже утвердило российский город Каспийск (Республика Дагестан) местом проведения Чемпионата Европы по трем стилям борьбы в 2018 году, который пройдет в период с 26 апреля по 6 мая 2018 года.

«Впервые в истории, Дагестан примет Чемпионат Европы по данному виду спорта. Ожидается приезд в республику большого числа болельщиков данного вида спорта и туристов. В этой связи, министерством, совместно с российскими авиакомпаниями, осуществляющими авиаперевозки через аэропорт Махачкала, прорабатывается возможность организации дополнительных авиарейсов в период проведения соревнований из Стамбула и Баку в аэропорт Уйташ (Махачкала)», — сказал заместитель начальника управления транспорта Касум Магомедов.

Кроме того, по его словам, направлен запрос в представительство МИД России в Махачкале с просьбой обратиться в посольство Российской Федерации в Турции и Азербайджане об организации указанных авиарейсов с привлечением авиаперевозчиков указанных стран.

Оргкомитет по подготовке к чемпионату Европы по спортивной борьбе возглавляет временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев