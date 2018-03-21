Путин поздравил россиян с праздником Новруз

2018-03-21 20:36 | www.oxu.az | 6

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян, отмечающих праздник Новруз, и пожелал им семейного благополучия и богатого урожая. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Пришедший из глубины веков, этот замечательный праздник является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов нашей страны и знаменует весеннее обновление природы, очищение души и начало новой жизни», - говорится в поздравлении.

Глава государства назвал отрадным сохранение древних традиций Новруза.

«Сегодня, как и столетия назад, в городах и селах устраиваются широкие народные гулянья, умелые мастера с гордостью демонстрируют произведения декоративно-прикладного искусства, а в каждом доме готовятся национальные блюда, которыми щедро потчуют гостей. И, конечно, в эти дни принято вспоминать предков, помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке», - отметил он.

В 2009 году Новруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта «Международным днем Новруза».