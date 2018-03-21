Молдова и Азербайджан запустят новые программы сотрудничества

2018-03-21 20:53 | www.apa.az | 8

Расширение молдавско-азербайджанских отношений путем запуска новых программ двустороннего сотрудничества обсудили министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски и посол Азербайджана в Молдове Гудси Дурсун оглы Османов.

Как сообщает АПА, оценивая текущее состояние двусторонних отношений, собеседники высоко оценили их положительную динамику путем реализации ряда совместных проектов в различных областях, в частности: политической, экономической, культурной, образовательной и др., договорившись об организации в нынешнем году совместных мероприятий, которые будут способствовать укреплению молдавско-азербайджанского сотрудничества. Министр Тудор Ульяновски отметил, что Молдова заинтересована в расширении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном во всех областях.

В связи с этим, посол Гудси Дурсун оглы Османов пригласил министра иностранных дел посетить с рабочим визитом Азербайджанскую Республику в нынешнем году, который, по мнению дипломата, будет способствовать активизации политического диалога между двумя странами, началу новых инвестиционных проектов при участии молдавских и азербайджанских компаний и др.