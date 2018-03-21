Политика Президента Ильхама Алиева позволяет достичь еще больших успехов в развитии Азербайджана - французский политик

2018-03-21 20:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Политика, проводимая сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, позволяет достичь еще больших успехов в развитии Азербайджана, несмотря на сложную обстановку, сказал Trend французский политик, экс-депутат Национального собрания Франции, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель.

«Давление на Азербайджан со стороны великих держав, международный терроризм, оккупация Арменией более 20 процентов территории Азербайджана и падение цен на энергоносители являются серьезными препятствиями на пути развития страны. Тем не менее, Президенту Ильхаму Алиеву удалось укрепить независимость своей страны, обеспечить безопасность, смягчить влияние от падения цен на нефть благодаря превентивной финансовой стратегии и мерам по укреплению национальной экономики», - сказал Мансель.

В этой связи, по его словам, азербайджанский народ понимает, что Президент Ильхам Алиев является единственным, у кого есть опыт и компетенция управлять страной.

«Президент Ильхам Алиев имеет видение, которое еще больше укрепит международную репутацию Азербайджана и ускорит социально-экономическое развитие страны. В этом его также поддерживает Первый Вице-Президент Мехрибан Алиева», - сказал французский политик.

Он оценил предвыборную обстановку в стране мирной и демократической. Мансель выразил уверенность в том, что действующий Президент Ильхам Алиев является фаворитом на предстоящих выборах.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля 2018 года.

(Авторы: Ляман Зейналова. Гюльгыз Мурадова)

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