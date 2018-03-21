Авиакомпания отказалась перевозить полных пассажиров

2018-03-21 21:51 | www.oxu.az | 8

Места бизнес-класса на новых самолетах Dreamliner авиакомпании Thai Airways оборудуют подушками безопасности и ремнями, которые не возможно использовать полным пассажирам, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам вице-президента отдела безопасности и стандартов Thai Airways Пратханы Паттанасири, пассажиры с талией более 142,24 сантиметров не смогут закрепить новые ремни таким образом, чтобы они отвечали стандартам безопасности.

В связи с этим авиакомпания наложила ограничения на размер талии пассажиров и запретила перевозку детей на руках, которая также невозможна из-за конструкции ремней.