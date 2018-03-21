Меркель осудила Турцию

2018-03-21 23:30 | www.oxu.az | 7
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду раскритиковала военную наступательную операцию Турции в городе Африн на севере Сирии и продолжающиеся удары сирийской армии в Восточной Гуте, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.
Выступая в Бундестаге, Меркель сказала, что власти Германии осуждают авиаудары в Восточной Гуте «самым решительным образом».
Она указала на действия армии сирийского лидера Башара Асада, но также обвинила Россию в том, что она «просто наблюдает» за ходом событий.
Меркель назвала операцию Турции в Африне неприемлемой, несмотря на беспокойство Анкары о безопасности.
«Я также решительным образом осуждаю это (действия Турции)», - сказала Меркель.