Меркель осудила Турцию

2018-03-21 23:30 | www.oxu.az | 7

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду раскритиковала военную наступательную операцию Турции в городе Африн на севере Сирии и продолжающиеся удары сирийской армии в Восточной Гуте, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Выступая в Бундестаге, Меркель сказала, что власти Германии осуждают авиаудары в Восточной Гуте «самым решительным образом».

Она указала на действия армии сирийского лидера Башара Асада, но также обвинила Россию в том, что она «просто наблюдает» за ходом событий.

Меркель назвала операцию Турции в Африне неприемлемой, несмотря на беспокойство Анкары о безопасности.

«Я также решительным образом осуждаю это (действия Турции)», - сказала Меркель.