Саркози предъявили обвинения (ОБНОВЛЕНО)

2018-03-22 00:09 | www.trend.az | 8

Обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года предъявлены в среду бывшему президенту Франции Николя Саркози, он помещен под судебный контроль, передает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — говорится в публикации.

23:02 (GMT+4) Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду телеканал BFMTV. По его данным, допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.

Саркози был вызван в город Нантер, где расположено Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями утром во вторник. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения. Тем не менее вечером во вторник ему, с учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома. В 8 часов утра среды допрос продолжился, сейчас политик освобожден из-под стражи.