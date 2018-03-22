Главы вооруженных сил России и США обсудили ситуацию в Сирии

2018-03-22 00:10 | www.apa.az | 8

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Сирии.

Как передает АПА, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Обсуждены вопросы, связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», — сообщается в заявлении ведомства.

Также отмечается, что Герасимов и Данфорд сошлись во мнении о необходимости продолжения двусторонних контактов.