Главы вооруженных сил России и США обсудили ситуацию в Сирии

2018-03-22 00:10 | www.apa.az | 8
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Сирии.
Как передает АПА, об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Обсуждены вопросы, связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», — сообщается в заявлении ведомства.
Также отмечается, что Герасимов и Данфорд сошлись во мнении о необходимости продолжения двусторонних контактов.