Саркози предъявили обвинения - ОБНОВЛЕНО

2018-03-22 00:22 | www.apa.az | 8

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, Саркози предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года и укрывании государственных средств Ливии.

Политик оставлен на свободе, однако помещен под судебный контроль. Cам Саркози отверг все выдвинутые против него обвинения.

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22:27

Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.