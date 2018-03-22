В Иране произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

2018-03-22 01:21 | www.apa.az | 8
В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Как передает АПА, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 01:11 по местному времени находился в 68 км северо-восточнее города Минаб, очаг располагался на глубине 100 км.
О разрушениях и жертвах информации не поступало.
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20:38
В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Как передает АПА, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 58 км северо-восточнее города Бандар-Аббас, очаг располагался на глубине 40 км.
О разрушениях и жертвах информации не поступало.