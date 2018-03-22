Лукашенко начинает официальный визит в Грузию

2018-03-22 02:29 | www.apa.az | 7

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22-23 марта посетит с официальным визитом Грузию.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Программой визита Лукашенко запланированы официальные переговоры с Маргвелашвили. Кроме того, планируются встречи Лукашенко с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, грузинским католикосом-патриархом Илией Вторым.

Одновременно в Тбилиси пройдут Дни Минска (21-23 марта) и грузинско-белорусский бизнес-форум (22 марта). Нынешний визит станет вторым официальным посещением Лукашенко этой страны: первый состоялся в апреле 2015 года.