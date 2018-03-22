Кабмин Перу в полном составе уходит в отставку из солидарности с президентом

2018-03-22 04:17 | www.trend.az | 5

Все министры правительства Перу написали в среду заявления об отставке в знак солидарности с президентом страны Педро Пабло Кучински, который ранее принял решение покинуть пост под давлением оппозиции. Об этом, как пердает ТАСС, сообщил глава минтруда южноамериканской республики Хавьер Барреда.

"Как только первый вице-президент [Мартин Альберто Вискарра Корнехо] вступит в должность [главы государства], ему придется в связи с увольнением кабинета министров назначить своего премьера. Мы должны передать наши портфели новым министрам", - заявил он в интервью радиостанции RPP. "Наши заявления - это жест солидарности с президентом в сложный для нас всех момент. Он нас назначил, и будет правильно с нашей стороны уйти вместе с ним", - добавил Барреда.

Ранее президент Перу в своем телеобращении к нации объявил о решении уйти в отставку. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.