В США достигли компромисса по бюджету на 2018 год

2018-03-22 05:47 | www.trend.az | 8

Республиканцы и демократы в конгрессе США достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год, заявил спикер палаты представителей Пол Райан, передает РИА Новости.

Соглашение позволит расширить финансирование вооруженных сил, а также включает расходы на восстановление инфраструктуры, защиту школ от вооруженных людей, борьбу с эпидемией употребления лекарств-опиоидов, говорится в заявлении Райана; кроме того, повышены ассигнования на правоохранительные органы, охрану границ.

У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.