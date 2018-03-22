США выделят более полмиллиарда долларов на помощь Украине и Грузии

2018-03-22 05:52 | www.apa.az | 8

Конгресс США выделяет более 420 миллионов долларов на помощь Украине и свыше 105 миллионов — на поддержку Грузии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год.

"Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии… Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине", - говорится в проекте бюджета.

Эти цифры не включают 200-миллионную военную помощь Украине. У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет. Его должен подписать и президент Дональд Трамп.