В США анонсировали крупное увеличение военных расходов

2018-03-22 06:29 | www.trend.az | 7

Бюджет США на 2018 год предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов, заявил спикер палаты представителей Пол Райан, передает РИА Новости.

Ранее проект бюджета до окончания финансового года согласовали республиканцы и демократы конгресса.

"Сегодня начало новой эры для вооруженных сил Соединенных Штатов. Крупнейший рост оборонных расходов за 15 лет позволяет начать устранять ущерб последнего десятилетия", — говорится в заявлении Райана.

Проект бюджета Пентагона, который на протяжении ряда лет подвергался секвестрированию, предполагает 80-миллиардное увеличение расходов на оборону.