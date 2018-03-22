В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком, погибли 19 человек

2018-03-22 07:12 | www.apa.az | 8

Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, 19 человек погибли, около 35 получили ранения. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон. В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Точная причина аварии не установлена.

По данным полиции, 15 человек скончались на месте, пострадавшие направлены в ближайшие больницы.