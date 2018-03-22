Государство полностью поддерживает азербайджанских производителей и экспортеров - глава ассоциации

2018-03-22 08:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Государство в Азербайджане полностью поддерживает местных производителей и экспортеров.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров плодоовощной продукции Азербайджана Башир Гулиев.

"По этому вопросу мы находимся в тесном контакте с предпринимателями, и могу сказать, что все государственные структуры в Азербайджане стараются максимально поддерживать производителей и экспортеров плодоовощной продукции", - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, на сегодня для производителей и экспортеров созданы все необходимые условия и каких-либо жалоб с их стороны практически нет.

Отметим, что на сегодня для развития предпринимательства в Азербайджане правительство реализует различные комплексные меры: предоставляет льготы бизнесу, создает апелляционные советы при госструктурах, модернизирует законодательство и проводит широкомасштабные реформы.